El presidente Nayib Bukele afirmó que en El Salvador ahora hay democracia y llamó a votar en masa el 28 de febrero.

Lo dijo durante su discurso tras inscribir su candidatura presidencial por Nuevas Ideas ante el Tribunal Supremo Electoral.

El mandatario sostuvo que en las elecciones de 2024 hubo 3.000 observadores internacionales y que ningún país cuestionó los comicios.

Pidió a la comunidad internacional, a la ONU y a la OEA respetar la decisión del pueblo salvadoreño.

Bukele recordó que en 2018 no les permitieron inscribirse y que debieron reunir 200.000 firmas en tres días, cuatro veces más de lo requerido y en 30 veces menos tiempo.

Relató que el partido fue aprobado cuando ya no podía participar en aquella elección.

Afirmó que luego participaron con Cambio Democrático y que ese partido fue anulado pese a tener un diputado en la Asamblea Legislativa.

Señaló que 11 partidos políticos pueden presentar candidatos, incluidos el FMLN y ARENA.

Añadió que en siete años de gobierno no se ha usado una lata de gas lacrimógeno ni una macana contra manifestaciones.

Advirtió que las encuestas no definen el resultado y que los votos se cuentan en las cajas.

Pidió a sus simpatizantes defender los votos en las mesas y convertir el 28 de febrero en una fiesta nacional.

Mencionó que su gobierno remodela dos escuelas por día y que la meta son 5.500 escuelas.

Sostuvo que el país pasó de ser el más inseguro del mundo a ser el más seguro del continente.

Aludió a la misión salvadoreña en Haití y al secuestro de cuatro aerotécnicos en ese país.

Pidió seis años más para completar puentes, escuelas y hospitales.

Aseguró que El Salvador ya no está dividido entre izquierda y derecha.