¿Buenos Aires está preparada para el fenómeno de El Niño ante la suspensión de obras preventivas?

La suspensión de obras preventivas contra inundaciones mantiene en alerta a la provincia de Buenos Aires, Argentina, ante la posibilidad de tormentas severas y lluvias torrenciales asociadas al fenómeno de El Niño.

La situación genera preocupación en una región clave para la actividad agrícola del país, especialmente tras los antecedentes de inundaciones registradas anteriormente.

De acuerdo con los testimonios el año pasado, una inundación afectó cerca del 90 % de las tierras de una finca, donde el agua alcanzó entre 1 y 1,5 metros de altura. Según las estimaciones mencionadas, alrededor de 5 millones de hectáreas quedaron inundadas y las pérdidas económicas llegaron a 2.400 millones de dólares.