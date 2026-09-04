Bruno Panzacchi presenta «Leyendas de mi tierra», libro con seis historias del folklore salvadoreño

El autor viajó por todo El Salvador para investigar versiones de cada leyenda.

 El escritor salvadoreño Bruno Pansaki presentó su libro «Leyendas de mi tierra», una antología de seis historias cortas basadas en el folklore nacional tras cinco años de investigación y escritura.

El autor comenzó a escribir la obra en 2020 y durante cinco años dedicó tiempo a escribir, reescribir y editar el material hasta encontrar la editorial adecuada.

Panzacchi viajó por todo el país para investigar las múltiples versiones de cada leyenda, pues en diferentes regiones varían los personajes y sus historias de origen.

El ilustrador Miguel Membreño, con quien el autor ya había trabajado, creó la portada y seis ilustraciones para cada relato, logrando una conexión que emocionó al escritor al ver plasmada su visión.

El libro incluye leyendas menos conocidas como el tabudo, propia de la UGT, y la escarnada, considerada por el autor como una de las más recientes dentro del folklore vivo salvadoreño. 