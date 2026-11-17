Un día como hoy en 2003, la cantante estadounidense Britney Spears recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con tan solo 21 años, se convirtió en una de las artistas más jóvenes en obtener este reconocimiento.

La trayectoria musical de Spears había comenzado desde muy pequeña, pero alcanzó fama mundial a finales de los años 90. Éxitos como Baby One More Time y Oops, I Did It Again la consolidaron como una de las figuras más importantes del entretenimiento.

Su impacto en la música pop, sus coreografías y su influencia en toda una generación marcaron la cultura popular.