Britney Spears generó preocupación entre sus seguidores al publicar un video desde el interior de su casa, donde se observa un ambiente notoriamente desordenado con objetos dispersos en el suelo.

La cantante, vistiendo una camiseta de lunares y shorts de cintura baja, interpretaba canciones con acento británico mientras jugaba con la iluminación, y acompañó el material con la leyenda «limpiando mi casa como si no hubiera mañana», pero al tener desactivados los comentarios en Instagram, la reacción se trasladó a X (Twitter), donde usuarios expresaron alarma por su estado emocional.