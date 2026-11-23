Britney Spears desató rumores sobre un posible regreso a la música tras compartir en Instagram videos de su llegada a Londres. De acuerdo con el periódico The Sun, la cantante se encuentra en la capital inglesa para trabajar en lo que serían sus nuevas canciones.

Según el medio británico, la intérprete llegó a Londres desde el 19 de noviembre, se instaló en un hotel de cinco estrellas y alquiló un estudio privado para grabar nuevos temas y experimentar con sonidos, letras e ideas.

En uno de los videos, Spears intenta imitar el acento británico y expresa su emoción por volver a la ciudad. Hasta ahora ni la cantante ni sus representantes han confirmado que esté preparando nueva música. Esto ocurre a pesar de que hace un par de años ella aseguró que jamás volvería a la industria.