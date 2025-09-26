Las mujeres ganan 39% menos salario que los hombres en el país, según investigadores de la Universidad de El Salvador, el 78% se encuentra en el sector informal, estudios han determinado que la discriminación de género, segregación laboral, responsabilidades domésticas, la infravaloración del trabajo femenino, son algunas de las causas de esta brecha de desigualdad.

Los expertos señalan que a pesar que existen diversas normativas que visibilizan y le dan importancia a la mujer en el país, estas no se están abordando de la mejor manera para verificar el cumplimiento de estas leyes y atacar la problemática de raíz.

Es por esto que durante su reciente foro económico, señalan la importancia de implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género en el ámbito laboral, así como la corresponsabilidad de las tareas domésticas y mejorar las oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres.

Las mujeres ganan 39% menos salario que los hombres en el país, según investigadores de la Universidad de El Salvador, el 78% se encuentra en el sector informal, estudios han determinado que la discriminación de género, segregación laboral, responsabilidades domésticas, la infravaloración del trabajo femenino, son algunas de las causas de esta brecha de desigualdad.

Los expertos señalan que a pesar que existen diversas normativas que visibilizan y le dan importancia a la mujer en el país, estas no se están abordando de la mejor manera para verificar el cumplimiento de estas leyes y atacar la problemática de raíz.

Es por esto que, durante su reciente foro económico, señalan la importancia de implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género en el ámbito laboral, así como la corresponsabilidad de las tareas domésticas y mejorar las oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres.