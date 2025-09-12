La condena al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de estado desató escenas de júbilo en un bar de Brasilia, donde simpatizantes de izquierda celebraron con gritos de alegría y aplausos frente a una pantalla gigante.

El tribunal electoral le impuso una pena de 27 años y 3 meses de cárcel por sus acciones tras perder las elecciones de 2022 contra Lula da Silva, una decisión que muchos celebraron como una victoria histórica para la democracia brasileña.

La polarización se trasladó inmediatamente a las redes sociales, donde hashtags como «quieren matar a Bolsonaro» reflejaron la profunda división que persiste en la sociedad brasileña.