Bradicardia: cuando el corazón late por debajo de 60 pulsaciones y puede provocar mareos o desmayos

La bradicardia es una condición en la que el corazón late demasiado lento. En adultos, el límite inferior habitual es de 60 latidos por minuto, aunque en recién nacidos la frecuencia mínima debe ser de 100.

El cardiólogo y ecocardiografista pediatra Leonardo Castro precisó que la bradicardia no necesariamente constituye una enfermedad, pero se convierte en problema cuando el cuerpo pierde la capacidad de mantener la perfusión de órganos vitales como el cerebro, lo que genera mareos al ponerse de pie, al caminar e incluso desmayos.

Aclaró que la bradicardia está dentro del concepto de arritmia, que abarca trastornos del ritmo normal del corazón, ya sea demasiado lento o demasiado rápido.

Respecto a los deportistas de alto rendimiento, indicó que su pulso bajo no representa un riesgo, pues cada latido es más eficiente y expulsa suficiente oxígeno para mantener los órganos en adecuada condición.