Brad Pitt y Angelina Jolie resolvieron su última gran disputa legal por el viñedo Château Miraval mediante un acuerdo extrajudicial. La expareja puso fin así a más de diez años de enfrentamientos judiciales por la bodega francesa que compartieron durante su matrimonio.

La resolución se conoció esta semana, casi una década después de su separación. La batalla legal trascendió al ámbito empresarial e incorporó acusaciones de presunto abuso familiar.

Los representantes de ambos actores compartieron una declaración conjunta con la revista People, en la que indicaron que llegaron a un acuerdo en beneficio de la familia.

También señalaron que no harán más comentarios al respecto. El viñedo francés fue el centro de la disputa durante todos estos años.