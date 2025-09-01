Bon Jovi regresa a la escena musical con el álbum «Forever Legendary Edition», programado para lanzamiento en octubre y que incluirá colaboraciones con artistas como Avril Lavigne, Bruce Springsteen y Karim León.

La banda ya liberó el sencillo «Red White and Jersey» –acompañado de su videoclip oficial– y confirmó que «Hollow Man», tema con Springsteen, es otro adelanto de una producción que promete ser histórica.

Este proyecto marca el retorno de la agrupación tras un hiatus, combinando sonidos rock con influencias de artistas poco convencionales para el género, aunque no se especificó la fecha exacta de octubre para el lanzamiento completo.