Un incendio de grandes proporciones consumió por completo un vehículo que transitaba cargado de carbón por la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 18.5 en San Martín.

El accionar coordinado de los cuerpos de bomberos logró controlar las llamas con celeridad, evitando así que el fuego se propagara a otros automóviles y aunque el vehículo y su mercancía resultaron pérdidas, no se registraron personas afectadas.

Este siniestro se enmarca en una preocupante tendencia nacional de 295 incendios vehiculares contabilizados este año, cuyas causas principales, según las autoridades, suelen ser las fallas mecánicas y la falta de revisiones preventivas.