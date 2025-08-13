Un vehículo particular se incendió en el kilómetro 50.5 de la carretera Panamericana, a la altura del distrito de El Congo, en el municipio de Santa Ana, provocando la intervención de bomberos y de la Policía Nacional Civil.

Las autoridades bloquearon temporalmente el tránsito para permitir las labores de extinción, las cuales lograron controlar el fuego en minutos.

Según el reporte oficial, el incidente solo causó daños materiales, sin lamentar pérdidas humanas. El tráfico se normalizó completamente después que los equipos de emergencia aseguraron la zona.