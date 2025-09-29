Un incendio vehicular consumió por completo un automóvil en la Carretera de Oro, requiriendo la intervención inmediata de los cuerpos de socorro.

Aunque el conductor, quien sufrió una crisis nerviosa, intentó apagar las llamas con ayuda de otros automovilistas, el fuego causó una pérdida total del vehículo.

Las autoridades, quienes atribuyen el siniestro a fallas en el sistema eléctrico, destacan la recurrencia de estos casos e instan a los conductores a realizar revisiones periódicas y portar siempre un extintor adecuado.