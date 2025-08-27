Un incendio estructural en un taller automotriz de Ciudad Merliot consumió tres vehículos que se encontraban en reparación, dejando uno de ellos como pérdida total.

Elementos de Bomberos y Cruz Verde Salvadoreña actuaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras estructuras aledañas.

Si bien las causas precisas se mantienen bajo investigación, las autoridades destacan la ausencia de víctimas humanas y aprovechan para recomendar a la población la instalación de detectores de humo.