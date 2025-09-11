Un incendio en el tendido eléctrico y de telefonía en el kilómetro 24 de la carretera Troncal del Norte provocó la suspensión de estos servicios vitales en varias colonias aledañas, aunque afortunadamente no se reportaron personas afectadas.

Cuerpos de bomberos y instituciones de socorro se desplegaron con celeridad para controlar las llamas, evitar su propagación y evaluar los daños materiales.

Dado que este tipo de siniestros se repite en distintos puntos del país, las instituciones hacen un llamado enérgico a los ciudadanos para que reporten cualquier falla en la infraestructura y así proteger viviendas y negocios.