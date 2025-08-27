El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria preventiva bajo vigilancia policial permanente ordenada por el juez Alexandre de Moraes debido al riesgo de fuga.

El exmandatario, acusado de liderar una organización criminal que conspiró para impedir la asunción de Lula da Silva en 2022, enfrenta hasta 40 años de prisión.

La medida se tomó tras analizar una solicitud de la Policía Federal que citaba la campaña que Eduardo Bolsonaro realiza desde Estados Unidos buscando el apoyo de Donald Trump, lo que generó una crisis bilateral con aranceles del 50% a productos brasileños y sanciones a funcionarios como el propio juez Moraes.