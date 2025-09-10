La selección de Bolivia hizo historia al derrotar 1-0 a Brasil en un partido oficial, marcando una victoria histórica contra el gigante sudamericano.

El único tanto del encuentro fue convertido por Miguel Terceros desde el punto penal en el minuto 45+4 de la primera mitad.

Este triunfo, conseguido en un duelo celebrado en suelo boliviano, representa uno de los resultados más significativos para la escuadra nacional en los últimos años, aunque el parte oficial no especificó el estadio exacto donde se llevó a cabo el encuentro correspondiente a las eliminatorias sudamericanas.