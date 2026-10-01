Bolivia: denuncian presunto secuestro del fiscal general Roger Mariaca

En Bolivia, denuncian el presunto secuestro del fiscal general Roger Mariaca, quien habría sido detenido por agentes policiales en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz.

El Ministerio Público también denunció una intervención policial en su sede ubicada en Sucre, capital constitucional del país.

Durante una transmisión en vivo, un funcionario señaló que se estarían vulnerando derechos y que no se estaría respetando la institucionalidad del Estado, además de denunciar la retención de Mariaca.