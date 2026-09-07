Bloqueos viales en Guatemala por alza de los combustibles

Actualmente, en lagunas estaciones de servicio la gasolina superior cuesta 5.62 dólares por galón, mientras que la regular cuesta 5.36 y el diésel supera los 6 dólares por galón.

Gremiales aseguran que estos precios se verán reflejados en el pasaje del transporte público y de carga y de la canasta básica.

Entre enero y junio, el país acumuló seis meses consecutivos de aumentos en las gasolinas y el diésel, mientras una iniciativa impulsada esta semana en el legislativo para suspender temporalmente el IVA y el impuesto a la distribución de petróleo no fue discutida de urgencia nacional.