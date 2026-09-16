Black Coyote celebra 10 años con Sherlock Holmes en versión comedia criminal

La productora salvadoreña Black Coyote celebra una década de trayectoria con «Sherlock Holmes», una comedia criminal que llega al teatro con cinco actores interpretando más de 50 personajes.

Dirigida por Migue Siman, la puesta en escena reinventa el clásico detectivesco con música, humo, explosiones y efectos especiales que buscan trasladar la experiencia del cine a las tablas.

La obra está recomendada para mayores de 12 años por incluir algunos chistes fuertes, aunque el equipo asegura que es apta para disfrutar en familia.

Esta es la cuarta obra de la temporada 2026, y la productora ya prepara una sátira de títeres para cerrar el año.