Biólogo destaca la pesca como fuente de seguridad alimentaria y el crecimiento del turismo costero en El Salvador

El licenciado en biología José Alexis Flores abordó la importancia del mar como fuente de trabajo y turismo en El Salvador, destacando su rol en la economía y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras.

Flores señaló que la pesca sirve como fuente de ingreso para las personas y también como base de la seguridad alimentaria, con especies como el boca colorada, el lenguado conocido como pez caite, el pargo, langostas, camarones, pulpo y el caburón, este último pescado en ciertas etapas del año.

Advirtió que el principal problema de la pesca salvadoreña es la sobrepesca, ya que se capturan tallas cada vez más pequeñas, lo que impide que las especies se reproduzcan como deberían y provoca una disminución en su población y en la producción económica.

Sobre el turismo costero, indicó que el crecimiento ha sido muy grande, con desarrollo en infraestructura vial y opciones para todo tipo de visitantes, desde propuestas de lujo hasta alternativas para mochileros.