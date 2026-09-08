Beyoncé celebra 45 años con edición de lujo, Maluma y homenaje a Selena Quintanilla

Beyoncé sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de la edición de lujo de su segundo disco de estudio, justo para celebrar su cumpleaños número 45.

La producción llegó el pasado 4 de septiembre e incluye 31 canciones, entre ellas colaboraciones con artistas latinos.

Esta versión especial, llamada «Beyoncé 20th Anniversary Deluxe Edition», suma ocho canciones más que la edición de 2006 y todas han pasado por un proceso de remasterización.

Dentro del álbum, la artista se une a Maluma en «Cuerpo Tumbao», tema que incorpora un sample de «La Negra Tiene Tumbao» de Celia Cruz. También incluye una versión de «Como La Flor», para la cual Beyoncé obtuvo el permiso directo de los herederos de Selena Quintanilla.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete ser tendencia en las listas musicales.