Bernardo Arévalo denuncia presunta alianza para promover bloqueos y desestabilizar Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció denuncias ante el Ministerio Público contra grupos que, según señaló, buscan desestabilizar el país. El mandatario atribuyó los bloqueos a una presunta colusión entre narcotráfico, actores políticos y grupos criminales.

La denuncia se produce en medio del malestar generado por el incremento de los combustibles, que provocó cierres de diferentes arterias y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Arévalo mencionó casos en Río Hondo, Zacapa, Ocuyotenango y Villanueva, donde señaló la participación de distintos grupos en los bloqueos. En Río Hondo, afirmó que políticos locales se habrían coludido con actores del narcotráfico para pagar a participantes.