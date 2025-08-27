Se completaron los clasificados a la UEFA Champions League y uno de los duelos más reñidos fue el del Benfica frente al Fenerbahce, que se resolvió en Lisboa tras el empate sin goles en la ida.

El conjunto portugués, que aprovechó su condición de local en el estadio Da Luz, necesitó apenas un gol para sellar su clasificación.

Aunque el equipo turco mostró solidez defensiva y complicó los ataques lusos, terminó cediendo ante la presión, lo que ratifica el peso histórico del Benfica en competiciones europeas.