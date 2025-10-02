Hacer ejercicio no solo es una recomendación médica, sino un estilo de vida que cada vez más salvadoreños adoptan, especialmente antes de iniciar la jornada laboral, esta práctica permite comenzar el día con mayor energía, mejorar la concentración y reducir los niveles de estrés en el trabajo.

Especialistas en salud señalan que realizar actividad física favorece la oxigenación del cerebro, fortalece el sistema cardiovascular y contribuye a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Un ejemplo de ello es Daniel, quien desde hace 20 años incorporó el ejercicio a su rutina diaria, reitera que le brinda vitalidad para cumplir con sus responsabilidades y que sus chequeos médicos respaldan los beneficios que ha obtenido en su bienestar general.

Los expertos destacan que ejercitarse requiere disciplina y constancia, cualidades que se adquieren con el tiempo y que permiten sostener este hábito como parte de la vida cotidiana.

En San Salvador, espacios como el parque Cuscatlán se han convertido en puntos de encuentro para quienes apuestan por un estilo de vida más saludable.