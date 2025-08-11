La lactancia materna fortalece el sistema inmunológico del bebé, ayudándole a prevenir diversas enfermedades incluso a combatir la muerte infantil, por lo que la lactancia exclusiva es fundamental durante los primeros seis meses de vida.

En América Latina y el Caribe, solo el 43% de los lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna. Y únicamente el 52% de los recién nacidos son amamantados durante la primera hora de vida.

Pese a que los primeros seis meses de la lactancia materna marcan la diferencia de la en la vida del recién nacido, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés continúen siendo amamantados hasta los dos años o más, además de incluir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, algo que las madres de familia dicen que aplican con sus hijos.

Amamantar también ayuda a las mujeres ya que el riesgo de padecer diabetes tipo 2 se reduce al 32%, un 26% menos el cáncer de mama y disminuye un 37% de tener cáncer de ovarios.