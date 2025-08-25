Al menos 5 mil jóvenes están recibiendo becas universitarias por parte de la dirección de integración, se espera que para el próximo año sean al menos 20 mil, que tendrían un costo de 15 millones de dólares.

Actualmente, hay 18 mil estudiantes de bachillerato que podrían aplicar a este tipo de beca en las más de 600 escuelas a escala nacional.

En El Salvador, entre el 1 y el 5% de los graduados de bachillerato ingresan a estudiar educación superior en las universidades según proyecciones oficiales, buscan incrementar este porcentaje en un 45%. El presupuesto actual de la dirección de integración de 16 millones de dólares.