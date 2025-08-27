Una armonización entre los cuerpos legales y los memorándum establecidos por la ministra de Educación, es lo que está solicitando Bases Magisteriales, para el buen funcionamientos de las disposiciones, sin afectar a los docentes.

Representantes del gremio señalaron en el país no existe una política de educación de estado, que establezca los métodos concretos para la formación de los niños y jóvenes, es decir cada funcionario de turno modifica las normativas, ocasionando un desorden en el sistema educativo.

La gremial se encuentra a la espera de una audiencia con la ministra de Educación, Karla Trigueros, donde pretenden compartir las problemáticas que enfrenta el sector.