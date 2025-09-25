El Barcelona aguanta la estela del Real Madrid tras vencer 1-3 al Real Oviedo, en un partido que comenzó cuesta arriba para los azulgranas luego de que los locales se adelantaran en el marcador.

Con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo, el equipo de Hansi Flick logró la remontada en el segundo tiempo, en un duelo donde casi no introdujo rotaciones en su once inicial.

Por su parte, Veljko Paunovic apostó por Santi Cazorla desde el arranque y por la pareja Bailly-Carmo en defensa, una decisión que buscó dar solidez pero que no evitó la caída en casa.