En las barberías del centro de Santa Tecla, decenas de estudiantes ya cumplen con el corte de cabello exigido para poder ingresar a clases, siguiendo la disposición del Ministerio de Educación.

Los estilos más solicitados en las últimas horas han sido la francesa clara y la francesa oscura, que se han convertido en la opción preferida de los alumnos.

Aunque los precios de los cortes empiezan desde 3 dólares, padres de familia señalan que esta inversión es necesaria para evitar sanciones escolares y garantizar el acceso regular a los centros de estudio.