Barbara Eden, actriz de «Mi Bella Genio», aclara sobre su salud tras ausentarse de un festival

La actriz Barbara Eden, conocida por su papel como Jeannie en la icónica serie «Mi Bella Genio», tranquilizó a sus seguidores luego de que su ausencia en el Festival de Los Ángeles, donde iba a recibir un premio, generara preocupación sobre su estado de salud a sus 95 años, informaron los periodistas de entretenimiento.

La actriz no pudo asistir al evento por una «enfermedad repentina», según se informó horas antes de la ceremonia, pero decidió aclarar lo ocurrido en sus redes sociales. «Ha habido una pequeña confusión, no estoy sufriendo una enfermedad.

Mi médico me recetó un medicamento completamente nuevo que resultó tener algunos efectos secundarios desagradables», escribió Eden. La actriz adelantó que retomará sus actividades en cuanto reciba autorización médica, y agradeció a sus seguidores por la preocupación, calificando el incidente como «un bache en el camino».