Banda de música de la Marina Nacional se prepara para el 15 de septiembre

La banda que ameniza todos los fines de semana en Sunset Park, se prepara para llegar a la capital y ser parte del desfile nacional de independencia en El Salvador, se trata de la banda de música militar de la Marina Nacional que forma parte de la Fuerza Naval de la Fuerza Armada de El Salvador y que la integran 35 músicos.

Desde hace un mes la banda ha estado ensayando para la presentación que tendrán en el desfile desde la plaza Salvador del Mundo, este próximo 15 de septiembre, donde la población podrá disfrutar de entre 15 a 20 canciones, José Salina, que lleva aproximadamente 12 años tocando el saxofón alto y la familia de este instrumento, menciona que formar parte de la banda ha influido en su desarrollo musical y personal.

Para quienes integran esta banda, la pasión por la música trasciende el escenario y se convierte en una forma de servir, representar y acercar la música a la población.