Bancos impulsan créditos para proyectos ambientales y responsabilidad social

Fundemás, en alianza con Avanza y bancos del país, impulsa las finanzas sostenibles para que más empresas accedan a créditos destinados a proyectos ambientales y de responsabilidad social. El sistema financiero busca ser un impulsor para que las empresas incorporen temas de sostenibilidad.

Las empresas que requieran una estrategia de sostenibilidad pueden acceder a financiamiento en mejores condiciones para remodelaciones en eficiencia energética, plantas de tratamiento de agua, economía circular y trabajo con comunidades.

Cada vez son más los productos y servicios que ofrece el sistema financiero para apoyar a las empresas que buscan este tipo de financiamiento. En el sector automotriz hay una mayor oferta y demanda de carros híbridos y eléctricos, y los clientes empresariales están sustituyendo flotillas.

Sobre la energía solar, un cliente relató que antes los bancos no prestaban atención a quienes querían instalar paneles, pero con el tiempo la dinámica cambió porque las tecnologías se abarataron y los empresarios empezaron a ver los beneficios de invertir. La Semana de la Sostenibilidad se realizará del 6 al 9 de octubre con actividades sobre medio ambiente, inteligencia artificial y manejo de riesgos ante el cambio climático.