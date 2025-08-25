Esta es la única razón por la que muchas personas asisten al médico, de lo contrario no lo hace ni por chequeos médicos rutinarios, aunque están conscientes de la importancia de realizarlo

En América Latina se tienen desafíos crecientes, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial, asociado al aparecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas, padecimientos que se consideran como asesinos silenciosos ya que los síntomas aparecen cuando se tiene un avance importante

Estudios también revelan que de las personas que tienen 65 años a más, el 80 por ciento tendrá al menos una enfermedad crónica no transmisibles y el 60 por ciento dos enfermedades.

Médicos sostienen que la mejor intervención que se puede realizar es en la etapa de adulto joven

La inversión en una mejor salud y nutrición fortalece el capital humano y ayuda a tener una población más productiva dice el informe, que al verlo desde otra perspectiva se traduciría en la generación de millones de empleos. Organismos internacionales, buscan potenciar la formación de profesionales, uso de nuevas tecnologías y mas infraestructura en con junto con gobierno nacionales y la empresa privada de la región