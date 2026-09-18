Banco Cuscatlán ofrece refinanciamiento acuerdos de pago y descuentos a clientes con dificultades para cumplir obligaciones

La unidad de soluciones financieras de Banco Cuscatlán está dirigida a clientes que mantienen un producto con la entidad y presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones mensuales, según explicó Susana, representante del banco.

La entidad ofrece alternativas como refinanciamiento, acuerdos de pago, mejoras en las condiciones y hasta descuentos, siempre tras analizar la situación completa del cliente, ya que no existe una solución única para todos los casos.

La representante señaló que el acompañamiento inicia con la escucha para comprender las circunstancias que llevaron al incumplimiento, y destacó que las agencias externas de cobranza funcionan como aliados estratégicos que conectan al cliente con el banco y con estas opciones.

La recomendación principal para quienes atraviesan dificultades de pago es no esperar a que la situación se complique.