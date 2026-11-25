El Banco Central de Reserva alertó sobre mensajes de WhatsApp que utilizan el nombre de la institución para ofrecer supuestas oportunidades de empleo.

La entidad aclaró que no recluta personal por esa vía y que tampoco ofrece créditos ni solicita trámites financieros como requisito para contratar.

Según el BCR, las plazas disponibles se anunciarán únicamente en sus redes sociales y en su sitio web oficial.

Ante la circulación de estos mensajes, la institución pidió a la población desconfiar de las comunicaciones que soliciten información personal o dinero.

El BCR señaló que las ofertas de empleo legítimas se publican solo en sus canales oficiales, por lo que cualquier otro medio de contacto debe considerarse sospechoso.