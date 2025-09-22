En El Salvador, la banca ya exige que las empresas cumplan con acciones sostenibles como requisito fundamental para acceder a financiamiento, lo que refleja un giro hacia políticas más responsables.

Esta medida, que se ajusta a lineamientos internacionales, incentiva la adopción de estándares ambientales y sociales en los distintos sectores productivos.

Así, el sistema financiero no solo busca garantizar estabilidad, sino también fomentar proyectos que aporten al desarrollo sostenible y a la confianza de inversionistas externos.