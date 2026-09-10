Ballet Macholah presenta «La niña malcriada» para recaudar fondos a favor de adultos mayores

Fusate y Ballet Macholah presentan la obra «La niña malcriada» este viernes 11 y domingo 13 de septiembre, con el objetivo de recaudar fondos para los programas dirigidos a adultos mayores.

La institución, con 36 años de trayectoria, atiende a cientos de adultos mayores en ocho centros de día y dos dormitorios nocturnos, donde reciben alimentación, salud, terapia física, cuido y amor.

Las localidades tienen un costo de 15 dólares en general, 18 en preferencial y 20 en VIP, y pueden adquirirse a través de Smart Ticket.

La obra narra la historia de una madre que no acepta al novio de su hija, lo que lleva a la joven a volverse malcriada, aunque al final triunfa el amor.

Fusate señaló que los adultos mayores son una de las poblaciones más desprotegidas por la falta de políticas públicas.