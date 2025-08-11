Con la visita de cuatro millones de visitantes extranjeros a El Salvador, se tiene previsto cerrar el 2025. El sector turismo, represento durante el año pasado, el 10% del Producto Interno Bruto y genero más de 300,000 empleos entre directos e indirectos.

Entre las apuestas, es potenciar, a un más la zona oriental del país. En San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután se tiene un ingreso del 30% de los turistas, mientras que en San Salvador y La Libertad la cifra supera el 47%.

También se está capacitando al personal en un segundo o tercer idioma, a través de un prestamos del BID, a la fecha ya son más de 1,000 personas. El inglés es el que tiene la mayor demanda, seguido de francés, portugués e italiano.

Durante las vacaciones de agosto, El Salvador recibió alrededor de 60 millones de dólares en divisas con la visita de más de 91,000 personas extranjeras.