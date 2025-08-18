Luis Amaya, director de Protección Civil, brindó detalles sobre las acciones realizadas durante las recientes lluvias, informando que el personal se mantiene en alerta y desplegado a nivel nacional para atender próximas emergencias. Durante las precipitaciones intensas del pasado viernes por la noche, se habilitaron cuatro albergues y un total de 35 familias fueron evacuadas hacia zonas seguras.

Por su parte Francisco Alabí, ministro de Salud, hablo sobre el recuento de personas atendidas en los centros de salud, 21 personas atendidas de manera directa provenientes de la colonia Tutunichapa 1, Alabí menciono algunos de los medicamentos más solicitados en los albergues.

Romeo Rodríguez presentó un recuento de las acciones realizadas, señaló que se trabaja en obras de reconstrucción para respaldar a las familias afectadas y destacó la relevancia de impulsar proyectos de mejoramiento en las comunidades impactadas.

Las autoridades dieron una serie de recomendaciones en caso de lluvias, como: no cruzar ríos o quebradas, no permanecer abajo de árboles, desconectar aparatos eléctricos e instalaciones de gas.