138 viviendas fueron dañadas por las fuertes lluvias de los últimos días en la comunidad Tutunichapa 1, 44 de estas resultaron con daños importantes, decenas de familias, que la mayoría de casos perdieron sus pertenencias, ahora se encuentran albergados.

La principal causa de las inundaciones en el área metropolitana de San Salvador, son los desechos, que, al atascarse en los tragantes, el agua no evacua, causando el colapso en la vía. Poniendo en riesgo a comunidades enteras, y automotores estacionados.

Además de la comunidad Tutunichapa 1, otras zonas han sido afectadas por las últimas lluvias, como el sector de la mascota donde el colapso de un muro puso en riesgo a al menos 20 personas, en Ilopango se registró inundaciones y árboles caídos, también tramos de arterias como alameda Roosevelt, paso a desnivel de la 49 avenida sur, bulevares como el Hipódromo y Constitución, entre otras importantes vías.