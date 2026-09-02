Bajo nivel en lago Suchitlán

El lago Suchitlán no tiene los niveles de agua promedio, la situación según las personas que viven en la orilla y subsisten de él, ha ido empeorando en medio de la sequía que atraviesa el país. Esta zona antes estaba cubierta de agua, ahora la situación mantiene preocupados a los habitantes del lado de Suchitoto.

La principal actividad, la pesca se ha vuelto más difícil para las familias que depende de esa actividad para poder vivir.

La falta de lluvia se traduce en menos alimento para ganado con un gasto diario de 15 dólares para mantenerlo, Salvador sostiene que todavía no piensa en venderlas.

Esta es la reserva de agua superficial y el cuerpo de agua dulce más grande del país con profundidad media de 30 metros y una máxima de 56 metros enfrenta también los embates del fenómeno del niño.