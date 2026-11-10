¡Baja para la Selecta! Nathan Ordaz queda fuera de los próximos partidos de noviembre

La selección de El Salvador tendrá una baja para sus compromisos internacionales de noviembre, ya que el delantero Nathan Ordaz quedó fuera de la convocatoria para los partidos programados para el 13 y 17 de este mes.

El atacante del DC United sufrió una lesión durante su último encuentro en la MLS. Ordaz disputó 68 minutos frente al New York City, partido que terminó con derrota por la mínima para su equipo.

Según el reporte médico de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el futbolista presenta un prediagnóstico de tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo y deberá someterse a estudios radiológicos para determinar el alcance de la lesión.