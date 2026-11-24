El FC Barcelona no contará con Lamine Yamal para su próximo compromiso frente al Sabah FC por la Champions League.

El club informó que el delantero presenta molestias leves en el tobillo derecho y, como medida de precaución, no formará parte de la convocatoria para el encuentro de este miércoles 25 de noviembre.

Ante esta ausencia, el equipo azulgrana tendrá que afrontar el partido con otras alternativas en su plantel.

Pese a esta baja, el Barcelona espera contar nuevamente con Lamine Yamal para su siguiente compromiso frente al Deportivo de La Coruña, programado para el domingo 29 de noviembre.