Bailarín chino llega a la final de America’s Got Talent con coreografía junto a robots humanoides

Un bailarín chino de 27 años, sorprendió al público de America’s Got Talent con una coreografía junto a un grupo de robots humanoides que lo llevó a la gran final del programa estadounidense.

Los robots, desarrollados por la empresa china Unitrix, ejecutaron movimientos sincronizados, patadas y acrobacias inspiradas en las artes marciales, demostrando una impresionante coordinación con el bailarín.

La presentación se convirtió en una de las actuaciones más llamativas de la temporada y actualmente se encuentra viral en distintas plataformas.

El número combinó tecnología, música y sincronización sobre el escenario, en una muestra de cómo la tecnología y el arte pueden unirse para crear espectáculos que parecen sacados del futuro.