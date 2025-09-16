Puerto Rico se ha consolidado como el nuevo epicentro del glamur internacional este verano, desplazando a destinos tradicionales como Marbella, gracias a la residencia de conciertos de Bad Bunny, ‘No me quiero ir de aquí’.

El fenómeno, que concluyó tras 30 shows en El Choli, atrajo a una legión de celebridades que encontraron en «La Casita» el punto de encuentro más exclusivo.

Figuras como LeBron James y Kylian Mbappé no solo asistieron, sino que participaron activamente, lo que evidencia el poder del artista para redefinir los flujos del turismo de élite y celebrar la cultura puertorriqueña a nivel global.