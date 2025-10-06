Bad Bunny sorprendió al público durante su participación en Saturday Night Live al interpretar a Kiko en un sketch no anunciado que recreó la clásica vecindad de «El Chavo del Ocho».

El artista puertorriqueño infló sus cachetes caracterizándose con el emblemático uniforme de marinero, demostrando sus habilidades actorales junto al elenco del programa estadounidense que revivió personajes como Don Ramón y la Chilindrina.

El segmento incluyó diálogos fieles a la serie original donde Kiko interactuó con el Chavo acerca de la amistad y los conflictos típicos del barrio, generando reacciones positivas entre los espectadores que celebraron esta inesperada fusión cultural en el popular show de televisión nocturna transmitido durante el fin de semana sin previa promoción.