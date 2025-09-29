Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en solitario en protagonizar el Halftime Show del Super Bowl LX, un escenario que definió como un homenaje a su cultura y su gente.

El concierto, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, representa una apuesta estratégica de la NFL y Apple Music por conectar con la audiencia hispana.

Dado que el show del 2025 con Kendrick Lamar y SZA reunió a 133.5 millones de espectadores, la liga busca replicar el impacto del histórico espectáculo de Shakira y Jennifer Lopez.

Foto: Bad Bunny Instagram