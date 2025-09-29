La NFL confirmó que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, que se celebrará el 8 de febrero en el Ibaiz Stadium de Santa Clara.

El puertorriqueño declaró que su participación representa «un homenaje a su gente y cultura» y a quienes «abrieron camino antes que él», según comunicado difundido este domingo junto a un video promocional.

Especialistas anticipan que el reggaetonero incluirá artistas latinos invitados en su presentación, potencialmente enviando mensajes de apoyo a inmigrantes latinos en Estados Unidos.

La designación marca un hito cultural significativo, recibiendo Bad Bunny numerosas felicitaciones de colegas mientras se convierte en el primer artista urbano latino en liderar solista el codiciado show intermedio del evento deportivo más visto del país.